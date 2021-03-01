"Бордерлайн" - сьомий повноформатний студійний альбом Земфіри та перший за вісім років.

Музикант Leo Luganskiy звинуватив російську рок-співачку Земфіру у плагіаті обкладинки її нового альбому «Бордерлайн».

Читайте такожЗемфіра заразилася коронавірусомУ себе на сторінці у «ВКонтакте» Лео Луганскі ще 26 лютого (відразу після виходу альбому) опублікував колаж з двох обкладинок. Однак, увагу на це звернули тільки зараз.

Музикант вказав на те, що практично аналогічна обкладинка була у його синглу, який він випустив ще у 2019 році.

«Рекламна пауза», - підписав він колаж.

Сингл називається Brdrline. Це слово, як і у Земфіри, написано на чорному тлі та закреслено.

Скандал на концерті у Вільнюсі

У 2016 році на концерті у Вільнюсі Земфіра з нецензурною лайкою попросила фанатів з України прибрати жовто-блакитний прапор.

У зв'язку з цим в мережі розгорівся скандал.

Пізніше співачка пояснила, що нормально ставиться до України, але тоді у неї повинні були відбутися концерти в РФ і вона не хотіла, щоб до неї виникали якісь питання.

Новий альбом Земфіри: що відомо

«Бордерлайн» - сьомий повноформатний студійний альбом Земфіри та перший за вісім років.

Попередня робота - «Жити в твоїй голові» - вийшла в лютому 2013 року.

Всього в альбомі 12 треків, у тому числі «Остін», кліп на який був випущений тиждень тому, і вперше представлений ще навесні 2020 року «Крим».

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Автор: Катерина Шварц