На знімку Примадонна здається стомленою.

Відома співачка Алла Пугачова останнім часом помітно змінилася: багато хто не впізнає колишню Примадонну. З роками, здається, вона тільки молодіє. Але її нова фотографія в мережі вельми дивна.

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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала свіже фото, на якому показала обличчя великим планом. Сховала вона його за вуаллю. Багатьох Алла Борисівна спантеличила своєю зовнішністю.

Пугачова постала з кучерявим волоссям і макіяжем з акцентом на очі. При цьому в кадрі впадає у вічі синюшний ніс зірки (швидше за все, був обраний невдалий ракурс для фото). І на знімку Примадонна здається стомленою.

"Коли я читаю наклеп на свою адресу, лихослів'я і всякі дурниці, я радію підтвердженню того, що ніхто і ніщо не може затьмарити мені мого райдужного настрою", - написала в пості Алла Борисівна.

Зазначимо, що в 71 рік артистка має значно кращий вигляд, ніж раніше. Багато хто говорить, що Пугачова перекроїла обличчя або ж постійно вдається до "уколів краси".

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Автор: УНІАН