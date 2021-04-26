На думку користувачів мережі, зараз у співачки помітно збільшилися губи і змінилася форма обличчя.

58-річна радянська і російська співачка, колишня вокалістка гурту "Браво" Жанна Агузарова вперше вийшла у світ за довгий час.

Співачка з'явилася на вечірці White Party журналу "Кінорепортер", приуроченій до ММКФ. Про це повідомляє Super.ru і публікує відповідні фото.

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"Джокер на мінімалках😢 Хай пробачить Жанна", "П**дець", "Жесть, якою вона стала...", "Її Моїсеєв вкусив?", "Що за жах?", - пишуть у мережі в коментарях під фото виконавиці.

Журналісти нагадують, що востаннє публіка бачила Жанну в лютому 2020-го в ефірі шоу Максима Галкіна "Музикаліті".

Який вигляд мала Агузарова до пластики

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Автор: Ольга Робейко