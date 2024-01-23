Жінці тоді було всього 29 років.

Дружина українського телеведучого Андрія Бєднякова - Настя Коротка - розповіла про трагедію, яка колись сталася в її родині. Довгий час Настя мовчала про це, проте в інтерв'ю Раміні Есхакзай зважилася поділитися своїм горем.

Виявляється, кілька років тому її сестра вчинила самогубство. Коротка сказала, що знала про такі наміри родички, проте не вірила, що вона дійсно це зробить.

"Було самогубство. Вона своїм вчинком показала стан, в якому я виросла, але якщо я вийшла з цього стану, то вона не змогла. Їй було 29 років. Вона прожила важке життя. Але це був її вибір. Вона дуже хворіла. Єдине, про що я шкодувала, що не змогла знайти правильних слів, щоб пояснити їй, що цього робити не потрібно", - розповіла Коротка.

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Вона додала, що сестра наклала на себе руки, коли сама вона тільки прилетіла зі зйомок. Ймовірно, це сталося ще в той період, коли Коротка знімалася в тревел-шоу "Орел і решка".

"Ніхто не знав. Я просто не хотіла, щоб мене жаліли", - додала актриса.

Нагадаємо, раніше померла мама Андрія Бєднякова. Жінка жила в Маріуполі.

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