Жизель Олівейра показала фото з відпочинку.

Популярна модель Жизель Олівейра опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку дівчина позує в роздільному купальнику. Цікаво, що замість бюстгальтера дівчина підібрала топік. На знімку Жизель позувала, сидячи біля моря на одному коліні.

До камери вона повернулася таким чином, щоб було видно її сідниці. При цьому у молодої дівчини є розтяжки, від яких, насправді, позбутися практично неможливо.

Хто така Жизель Олівейра:

Жизель народилася 7 травня 1993 року в місті Таурус, Бразилія

Вона встигла засвітитися як ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 і навіть Moschino

Її активно просуває журнал MAXIM

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Автор: Діана Могилєвич