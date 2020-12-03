Селена Гомес удостоїлася звання людини року.

Відому співачку Селену Гомес журнал People назвав людиною року. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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У 2020 році Селена виступала в якості захисниці психічного здоров'я, расової рівності і бодіпозитиву. Також за рік вона випустила третій альбом, який називається Rare. Ще вона випустила свою лінію косметики.

Крім того, Гомес відверто розповідала про свою боротьбу з депресією. А ще вона вперше в 2020 році проголосувала на виборах президента США.

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Автор: УНІАН