Гомес стала людиною року / instagram.com/selenagomez
Відому співачку Селену Гомес журнал People назвав людиною року. Про це вона повідомила у своєму Instagram.
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У 2020 році Селена виступала в якості захисниці психічного здоров'я, расової рівності і бодіпозитиву. Також за рік вона випустила третій альбом, який називається Rare. Ще вона випустила свою лінію косметики.
Крім того, Гомес відверто розповідала про свою боротьбу з депресією. А ще вона вперше в 2020 році проголосувала на виборах президента США.
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