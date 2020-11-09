Прощання зі Жванецьким відбудеться 9 листопада.

Похорон письменника і сатирика Михайла Жванецького пройде 9 листопада.

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Як повідомив представник артиста Олег Сташкевич, церемонія прощання буде закритою для шанувальників. Про це повідомляє ТАСС.

"Прощання з Михайлом Михайловичем відбудеться 9 листопада, церемонія буде закритою для шанувальників, присутні будуть найближчі", - сказав Сташкевич.

Він пообіцяв оголосити місце похорону Жванецького одразу після церемонії.

Смерть Жванецького: що відомо

Відомий сатирик Михайло Жванецький помер 6 листопада. Йому було 86 років.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звістку про смерть відомого сатирика Михайла Жванецького і висловив співчуття всім, хто його любив і знав.

Причиною смерті відомого сатирика Михайла Жванецького стала "хвороба".

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Автор: Ольга Робейко