Зіновій Симчич помер від коронавірусу.

Український актор Зіновій Симчич помер від коронавірусу на 73 році життя.

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Про це повідомляється на сайті Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича.

"Земна завіса книги життя нашого побратима і наставника Зіновія Симчича впала, зірка його долі, яка яскраво засвітилася в березні трошки більше, ніж 70 років тому, згасла від холодних березневих ковідних вітрів сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Чим відомий Зіновій Симчич:

Він був сином знаменитого Василя Симчича - зірки фільмів "Зникла грамота", "Захар Беркут", "Мій ласкавий і ніжний звір" та інших

Зіновій багато років грав у театрі, але найбільше запам'ятався дітям. Він грав і короля, і казкаря та інших героїв

Також він зіграв головну роль у фільмі "Борода". Ще він знявся в українському сімейному фентезі "Тільки диво"

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Автор: Діана Могилєвич