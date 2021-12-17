Її родина дотримується традиції за декілька годин до настання Нового року.

У кожній з родин є традиції напередодні Нового року та в це свято. Тож ведуча телеканалу 1+1 Марічка Падалко розповіла, яку передноворічну традицію започаткував її чоловік Єгор Соболєв.

Читайте такожВедуча 1+1 Марічка Падалко в обтислій сукні похвалилася пишним бюстомМаленький ритуал родина проводить за кілька годин до настання Нового року, повідомляє ТСН.

Йдеться про традицію переглядання збережених фотографій у поточному році. "Кожен вечір 31 грудня ми сідаємо за комп'ютером і передивляємось збережені фотографії цього року", - розповіла Марічка.

За словами Падалко, так її родина може пережити ще раз емоційно все найяскравіше, що було цьогоріч.

Марічка Падалко — українська телеведуча, ведуча ТСН на телеканалі 1+1. Вона - дружина журналіста, громадсько-політичного діяча Єгора Соболєва. Вони виховують сина Михайла та двох доньок - Марію й Катерину.

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Автор: Ольга Робейко