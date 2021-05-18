31-річна британська акторка, зірка фільмів про «Гаррі Поттера» Емма Вотсон прокоментувала чутки, що начебто планує найближчим часом заручитися з хлопцем.
Про це пише US magazine.
Читайте такожАріана Гранде вийшла заміж (фото)З цього приводу Емма звернулася до прихильників окремим повідомленням. Свої «заручини» дівчина спростувала, пояснивши, що поширенням, а потім запереченням такої інформації таблоїди лише шукають переглядів і працюють на «кліки».
«Як тільки з’являться новини – обіцяю, я поділюся ними з вами», – написала зірка у Twitter.
«А поки, будь ласка, вважайте, що ніяких новин від мене немає. Це означає, що я спокійно проводжу пандемію, як і більшість людей. Турбуюся про рідних і намагаюся з усіх сил не поширювати вірус, від якого досі страждає так багато людей», – зазначила акторка.
Звернення 31-річна Емма закінчила доброзичливим посланням до фанів: «Я посилаю вам стільки любові, сподіваюся, що з вами все добре, і ви щасливі, наскільки це можливо у ці дивні часи. І ще раз дякую всім, хто працює над тим, щоб ми залишалися у безпеці».
Що відомо про хлопця Емми
- Про роман Емми з каліфорнійським бізнесменом Лео Робінтоном, який в минулому працював у компанії з виробництва коноплі, уперше заговорили в 2019 році. Тоді папарацці побачили закоханих за пристрасним поцілунком в одній з лондонських кав’ярень.
- Після появи у ЗМІ світлин Лео видалився з соціальних мереж, щоб не приваблювати увагу до своїх стосунків з зіркою.
- Таблоїди писали, що Емма дуже серйозно поставилась до стосунків і навіть устигла познайомити Лео зі своїми батьками.
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