Про роман Емми з каліфорнійським бізнесменом Лео Робінтоном уперше заговорили у 2019 році.

31-річна британська акторка, зірка фільмів про «Гаррі Поттера» Емма Вотсон прокоментувала чутки, що начебто планує найближчим часом заручитися з хлопцем.

Про це пише US magazine.

Читайте такожАріана Гранде вийшла заміж (фото)З цього приводу Емма звернулася до прихильників окремим повідомленням. Свої «заручини» дівчина спростувала, пояснивши, що поширенням, а потім запереченням такої інформації таблоїди лише шукають переглядів і працюють на «кліки».

«Як тільки з’являться новини – обіцяю, я поділюся ними з вами», – написала зірка у Twitter.

«А поки, будь ласка, вважайте, що ніяких новин від мене немає. Це означає, що я спокійно проводжу пандемію, як і більшість людей. Турбуюся про рідних і намагаюся з усіх сил не поширювати вірус, від якого досі страждає так багато людей», – зазначила акторка.

Звернення 31-річна Емма закінчила доброзичливим посланням до фанів: «Я посилаю вам стільки любові, сподіваюся, що з вами все добре, і ви щасливі, наскільки це можливо у ці дивні часи. І ще раз дякую всім, хто працює над тим, щоб ми залишалися у безпеці».

Що відомо про хлопця Емми

Про роман Емми з каліфорнійським бізнесменом Лео Робінтоном, який в минулому працював у компанії з виробництва коноплі, уперше заговорили в 2019 році. Тоді папарацці побачили закоханих за пристрасним поцілунком в одній з лондонських кав’ярень.

Після появи у ЗМІ світлин Лео видалився з соціальних мереж, щоб не приваблювати увагу до своїх стосунків з зіркою.

Таблоїди писали, що Емма дуже серйозно поставилась до стосунків і навіть устигла познайомити Лео зі своїми батьками.

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Автор: Яна Ставська