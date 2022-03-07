Модель допомагає готувати їжу для наших військових.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва вирішила підтримати Збройні сили України і почала допомагати готувати їжу для наших військових.

Так, дівчина змінила сексуальні образи на спортивний одяг і почала чистити картоплю, щоб потім нагодувати захисників нашої країни.

Також Даша за допомогою своїх собак створила спеціальну колекцію NFT, всі виручені кошти якої підуть на допомогу ЗСУ.

"У допомозі можуть взяти участь ті росіяни, які бояться виходити на вулиці на підтримку України, і дуже бояться автозаків. Слава Україні! Слава ЗСУ", - сказала Астаф'єва.

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