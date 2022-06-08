Пропагандистський російський телеведучий відвідав тимчасово окуповані території Донецької області.

Російський телеведучий Борис Корчевніков, якого багато українців знають по головній ролі в серіалі "Кадетство", оскандалився підтримкою Путіна. Нещодавно він відвідав Донбас і назвав тимчасово окуповані території - частиною РФ. Про це він заявив у Telegram-каналі.

"Чому Донбас - це Росія? Відповідей багато і в історії, і в менталітеті, характері, праці цих людей.. Але це все мінливе. Як вийшло, що саме ця проста в загальному і невелика за розмірами російська земля показала всій великій Росії, що означає бути російським і що таке взагалі Росія?",- написав пропагандист.

Також він опублікував фото, зроблене в місті Дебальцеве.

Сфотографувався Борис на тлі автобусної зупинки, прикрашеної в кольори російського прапора. Також він показав російські банери, розміщені, очевидно, в цьому місті.

Нагадаємо, раніше в СБУ пояснили, чому пропустили пропагандиста Корчевнікова в Україну.

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