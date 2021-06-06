Українська актриса Дар'я Петрожицька в інтерв'ю Катерині Осадчій розповіла, що зустріла свого коханого на відпочинку.
Про це йдеться в програмі "Світське життя".
За словами Дар'ї, вона відпочивала в Шарм-ель-Шейху. І саме там вона несподівано познайомилася з хлопцем, який раніше не знав, що вона популярна актриса. Також відомо, що її нового бойфренда звуть Олексій.
"Круто те, що він мене не знав до цього. Я подумала: "я звичайна людина, мені подобається те, що він не знає, хто я". Я просто сказала, що були "Танці з зірками" і він просто здивувався, м'яко кажучи. Була пауза", - зазначила Петрожицька.
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