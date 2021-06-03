Актор помер через коронавірус.

Український актор Валерій Шептекіта помер у Київській лікарні внаслідок коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Молодого театру.

Відзначається, що актор потрапив до лікарні через коронавірус. При цьому його мало хто відвідував, та й допомогти особливо було нікому.

У Молодому театрі кажуть, що Валерій довго не з'являвся на роботі, тому колеги вирішили прийти до нього додому. Також зазначається, що після того, як він потрапив до реанімації йому стало легше. Але потім раптово його стан погіршився, і він помер.

Читайте такожПомерла 30-річна зірка американських фільмів жахів (фото)

Хто такий Валерій Шептекіта:

Актор народився 20 грудня 1940 року в м.Тлумач Івано-Франківської області.

Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1967). Грав у театрах різних міст України - Рівне, Донецьк, Львів, Чернівці, Суми. За цей час на його рахунку накопичилося понад 120 яскравих ролей.

У 2000 році він отримав звання Заслуженого артиста України, а вже через шість років його визнали Народним артистом України.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич