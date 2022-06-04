Артистка виклала зовсім не дитячі фото у своєму профілі.

Українська співачка і актриса Анна Трінчер порадувала шанувальників новою фотосесією в купальнику. Знімки, судячи з геолокації, були зроблені в Буковелі. Гарячі кадри з'явилися в профілі ані в Instagram.

"Моя Україна", - підписала фотографії Анна.

На кадрах вона позує в закритому купальному костюмі чорного кольору. Думки фанатів щодо даних фото розділилися.

"Ну і навіщо бідони зробила?", "Ось я вас не розумію. Вас і ще багатьох блогерів артистів!! Ну невже така необхідність виставляти фото, відео, ваші щасливі дні, де ви в басейні, в кафе, робите зачіску!! У той час коли нашим людям ніде навіть помитися, поїсти, кожен день як жах!! Сором, просто сором!! Повне розчарування, і зневага!!!", "Хто б що не говорив, а наша Україна все одно найпрекрасніша і чудова країна в світі", "Форми просто божественні", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, Тринчер розбурхала свідомість фото в нижній білизні.

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