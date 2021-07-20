Актриса ще 5 років тому зробила камінг-аут.

Зірка фільму "Сутінки" Крістен Стюарт п'ять років тому зробила камінг-аут. Тоді дівчина зізналася, що вона бісексуалка.

Останні кілька років Крістен зустрічається зі сценаристкою Ділан Майєр. Так, нещодавно папараці "застукали" дівчат в аеропорту Лос-Анджелеса з однаковими обручками на безіменних пальцях. Ймовірно, вони вже встигли офіційно оформити свої стосунки.

Нагадаємо, два роки тому Стюарт говорила про те, що хоче вже скоріше вийти заміж за свою кохану.

"Цілком правильно. Я не можу, бл**ь, чекати! Я хочу ставитися до цього з розумом, але вважаю, що хороші речі відбуваються швидко", сказала тоді актриса.

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Крістен Стюарт: особисте життя

Влітку 2016 року в інтерв'ю вона підтвердила, що вже давно зустрічається з дизайнером спецефектів Алішею Каргайл. Деякий час в пресі ходили чутки про весілля пари, але незабаром дівчата розлучилися.

Крім Каргайл Стюарт зустрічалася з французькою співачкою і актрисою Соко, також у неї був короткий роман зі співачкою і продюсером St. Vincent, яка працювала над саундтреком до режисерського дебюту Стюарт.

З грудня 2016 по грудень 2018 року перебувала у відносинах з моделлю Стелою Максвелл. У 2019 пара ненадовго зійшлася знову, але незабаром Стюарт вступила у відносини зі сценаристкою Ділан Майєр.

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Автор: Діана Могилєвич