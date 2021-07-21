Зіркове подружжя охрестило сина на 8 день від дня народження.

Український телеведучий Нікіта Добринін і блогер Даша Квіткова 9 днів тому вперше стали батьками. І вже на восьмий день після пологів зіркові батьки вирішили охрестити сина.

Так, вони вибрали дві пари хрещених - блогерів Аліну Френдій і Петра Заставного (які також є подружжям), а також стоматолога Анатолія Токара і його дружину Катерину.

Хрестини пара вирішила провести в своєму заміському будинку, куди і запросила священника. Там же вони влаштували невелике застілля на честь такої важливої події.

Нагадаємо, Даша Квіткова і Нікіта Добринін познайомилися на проекті "Холостяк", де телеведучий був головним героєм. У фіналі шоу Микита вручив Даші кільце, після чого пара більше не розлучалася. Так, рік тому вони одружилися і 13 липня 2021 року на світ з'явився їх малюк Лев.

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Автор: Діана Могилєвич