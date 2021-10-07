Після погіршення стану актора лікарі прийняли рішення перевести його на апарат штучної вентиляції легенів.

Актора і зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Валерія Гаркаліна перевели на апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

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Валерій Гаркалін: що про нього відомо

Гаркалін - актор театру і кіно. Він знявся у фільмах "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста", а також у серіалах "Моя прекрасна няня" і "Гуманоїди в королеві".

З 2002 року керує майстерні факультету естради в ГІТІСі, з 2007-го служить в Московському театрі імені Пушкіна.

67-річний Гаркалін потрапив до лікарні 2 жовтня з позитивним COVID-тестом. Наступного дня йому стало гірше, його перевели до реанімації. При цьому уточнювалося, що він при свідомості. Хвороба у чоловіка розвивається на тлі хронічних проблем із серцем.

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Автор: Ольга Робейко