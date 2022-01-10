Напередодні ввечері він виступав зі стендапом.

Американський стендап-комік, актор, режисер і телеведучий Боб Сагет помер у віці 65 років. Він був головним оповідачем у популярному телесеріалі "Як я зустрів вашу маму" (2005-2014).

За інформацією офісу шерифа округу Оріндж, тіло Сагета знайшли в неділю, 9 січня, в номері готелю Ritz-Carlton Orlando у Флориді, де актор був у межах свого комедійного туру.

"Чоловіка впізнали як Роберта Сагета, і на місці події було оголошено, що він помер. Слідчі не виявили жодних ознак насильницької смерті або вживання наркотиків", - йдеться в заяві шерифа.

Згідно з інформацією на сторінці Сагета у Twitter, напередодні ввечері він провів виступ.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Сім'я коміка в заяві CNN підтвердила інформацію про його смерть:

"Наш улюблений Боб помер сьогодні. Він був для нас усім, і ми хочемо, щоб ви знали, як сильно він любив своїх шанувальників, виступаючи наживо і об'єднуючи людей з усіх верств суспільства сміхом. Хоча зараз ми просимо про конфіденційність, ми запрошуємо вас приєднатися до нас і згадати любов і сміх, які Боб приніс у світ".

Боб Сагет був відомий роллю Денні Таннера в американському ситкомі "Повний дім", що транслювався каналом ABC з 1987 по 1995 рік. А також як ведучий телепередачі America's Funniest Home Videos.

Читайте такожПомер режисер "Далласького клубу покупців" і "Великої маленької брехні"Крім того, комік отримав неоднозначну популярність за вкрай непристойні жарти у своїх стендап-виступах.

Однак найбільшу популярність у 21 столітті йому принесла участь у серіалі "Як я зустрів вашу маму". Сагет озвучував Теда Мосбі з майбутнього - одного з головних героїв, який у 2030 році описує дочці та синові події свого життя в Нью-Йорку 2000-х років до знайомства з майбутньою дружиною.

Як повідомляв УНІАН, стрімінговий сервіс Hulu показав трейлер серіалу "Як я зустріла вашого тата" - спін-оффу ситкому "Як я зустрів вашу маму".

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