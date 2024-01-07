Артистка вирішила поділитися радістю, але не всі шанувальники це оцінили.

Співачка Злата Огнєвіч поїхала на відпочинок в Таїланд. Вона ділиться з шанувальниками яскравими кадрами з Бангкока. Однак не всі оцінили її затію виїхати з України і хвалитися відпочинком за кордоном під час війни.

Фоловери почали писати їй в дірект гнівні коментарі. Вони з сарказмом пишуть, що їм дуже приємно спостерігати за відпочинком Злати, коли самі вони сидять під ракетами.

"Була б краще в Україні, коли тут був рас***дос. Козачка, блін", - написав один з юзерів.

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Злата не стала мовчати і відповіла на весь хейт. Співачка сказала, що весь час жила в Україні і знає, що таке ракетні обстріли. Однак вона зазначила, що має право на відпустку.

"Я знаю з власного досвіду, що таке ракетні обстріли. Знаю, що таке, коли чути сирени, навіть коли їх немає. Знаю, що таке ПТСР, безсоння, відсутність апетиту і сусід-психопат з безмежною владою і фінансовими ресурсами. Але я вважаю, що маю право на відпустку. І мої друзі теж, саме завдяки їм це стало можливим. Так що плани на два тижні: набратися сил, натхнення і сонця", - зазначила Злата.

Нагадаємо, раніше на відпочинок поїхала співачка Тіна Кароль. Вона разом з сином вирушила в засніжені Карпати кататися на лижах.

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