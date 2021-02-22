Співачка захопила мережу / instagram.com/zlata.ognevich
Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в чорній сукні, верх якої зроблений з оксамиту. А ось низ сукні виконаний з напівпрозорої тканини і з накидкою. А доповнила Злата такий образ чорними туфлями на високих підборах.
Варто відзначити, що співачка всіляко демонструвала свою фігуру. Так, фанати оцінили вигини тіла Злати.
"Ви гарнішаєте з кожним днем", "Ідеальна дівчина", "Красуня", "Вау", - написали в коментарях фанати.
Співачка захопила мережу / instagram.com/zlata.ognevich
Співачка захопила мережу / instagram.com/zlata.ognevich
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