Співачка публікує у своєму Instagram спокусливі фото.

Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в чорній сукні, верх якої зроблений з оксамиту. А ось низ сукні виконаний з напівпрозорої тканини і з накидкою. А доповнила Злата такий образ чорними туфлями на високих підборах.

Варто відзначити, що співачка всіляко демонструвала свою фігуру. Так, фанати оцінили вигини тіла Злати.

"Ви гарнішаєте з кожним днем", "Ідеальна дівчина", "Красуня", "Вау", - написали в коментарях фанати.

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Автор: Діана Могилєвич