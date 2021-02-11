Співачка ще рік тому стала жертвою шахраїв, але дізналася про це тільки зараз.

Українська співачка Злата Огнєвіч в Instagram розповіла, що стала жертвою шахраїв.

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Дівчина з'явилася перед шанувальниками вся в сльозах. Вона розповіла, що ще рік тому вона стала жертвою шахраїв. Тоді невідомий чоловік виманив у одного відомого українського бренду п'ять тисяч доларів за рекламу на сторінці Злати. Зробив він це від її імені І від імені її команди. Але правда розкрилася тільки зараз.

"Це просто колосальний удар по моїй репутації, по репутації моєї команди і я вам точно обіцяю, що я знайду цю сволоту і змушу відповісти за свій вчинок", - сказала Злата.

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Автор: Діана Могилєвич