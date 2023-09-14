Діма Шевченко несподівано прийшов на її концерт і зробив їй сюрприз.

Нещодавно співачка Злата Огнєвіч виступила на концерті, під час якого на неї чекав приємний сюрприз. До неї за лаштунки прийшов фіналіст другого сезону шоу "Холостячка" Дмитро Шевченко.

Галантний чоловік застав артистку зненацька. Він підійшов ззаду і злегка доторкнувся до неї. Спочатку Злата не зрозуміла, що щось сталося, але коли побачила Діму з величезним букетом білих хризантем, відразу ж зраділа.

"Боже, як я рада тебе бачити. Що ти тут робиш? Ой, клас. Спасибі, що прийшов", - радісно сказала співачка.

Крім того, дівчина міцно обняла Шевченка. В обіймах одне одного вони стояли досить довго.

Шанувальники співачки відзначили, що вони дуже красива пара і додали, що їм шкода, що Огнєвіч не вибрала Діму в фіналі романтичного реаліті.

Що пишуть фоловери

"Ви повинні бути разом. Ви дуже гарна пара. Обожнюю Златочку, вона наша красуня"

"Такі симпатюльки"

"Хороші"

"Красива пара вийшла б, якби не вибрала того мудака (Андрія Задворного, - УНІАН)"

Стосунки Огнєвіч і Шевченка

Злата і Діма познайомилися на проекті "Холостячка 2", головною героїнею якого була співачка. Було помітно, що у них є почуття одне до одного - вони з теплом дивилися одне одному в очі, багато обіймалися, цілувалися.

Шанувальники були впевнені, що саме Шевченко стане переможцем. Однак у фіналі Злата вибрала Андрія Задворного, з яким розлучилася незабаром після закінчення проекту. Тоді співачка важко переживала їхній розрив. На допомогу їй прийшов ще один учасник Макс Тарапата, який намагався витягнути її з депресії.

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