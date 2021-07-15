Дівчата посварилися через "злив" їх напівголих фото.

Українська співачка Jerry Heil опублікувала в інста-сторіз скріншот листування зі своєю колегою по цеху Анною Трінчер.

У листуванні Аня питала у Яни її думку з приводу деяких її фотографій. Дівчина не могла визначитися, публікувати напівголі фото в соцмережу чи ні.

Шанувальники Трінчер, після побаченого в сторіз Jerry Heil, прямо-таки підірвали їй дірект з питаннями про подію. Сама Аня була в подиві. Вона кілька разів дзвонила Яні, але та не брала трубку. Тому дівчина вирішила помститися подрузі і також виклала в сторіз частину їх листування, але вже з напівголими фото своєї подруги.

В результаті Яна з'явилася в Instagram і пояснила, що не була на зв'язку через зйомки кліпу. Також вона додала, що не знає, як цей скріншот опинився у неї в сторіз. Дівчина пообіцяла його видалити і також попросила про це ж Аню.

Варто відзначити, що нещодавно коханий Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин також оскандалився. Він подарував маленькій дівчинці телефон, а потім його забрав. За його словами, це була постановка і всі люди, які в ній брали участь - актори. Ймовірно, Трінчер вирішила піти по стопах свого бойфренда і зробити собі безкоштовну рекламу.

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Автор: Діана Могилєвич