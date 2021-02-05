Тріша Нобл померла у віці 76 років / фото соцмережі
Тріша Нобл, яка знялася у двох фільмах "Зоряних війн", померла після битви з мезотеліомою. Акторці було 76 років.
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Про це повідомляє NY Post.
Як повідомляється, Нобл померла 23 січня, за кілька днів до свого 77-річчя, від ускладнень хвороби. Однак розголосу ця інформація набула лише зараз.
У франшизі "Зоряних війн" Нобл зіграла роль Джобал Наберрі, матері Падме Амідали, яку зіграла Наталі Портман.
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