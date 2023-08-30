Відома актриса вперто відмовчувалася, а тепер не зуміла піти від відповіді.

Відома актриса Наталія Варлей, яка стала зіркою завдяки фільмам "Вій" і "Кавказька полонянка", вперше наважилася заговорити про повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні. Артистці довелося відповісти на питання про свою позицію, так як російські журналісти буквально "притиснули її до стінки".

Так, Варлей відвідала кінофестиваль, який проходив в одному з міст РФ. Актриса, яка вирушила на "патріотичний" захід, не змогла не висловитися про війну.

Однак вона говорила вельми розмито, невпевнено. Варлей не сказала, кого підтримує в цій війні. Замість цього вона використовувала завуальовану фразу, яку будь-яка зі сторін може трактувати як позитивно, так і негативно.

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"Я впевнена в перемозі добра над злом, і розуму - над божевіллям", - заявила Варлей.

Раніше вона ігнорувала цю тему, а тому її висловлювання швидко розхапали росЗМІ. Однак яку зі сторін вона називала "добром", а яку "злом" - залишається загадкою. На тлі того, що до 2022 року Варлей була путіністкою і не приховувала того, що раділа окупації Криму, цілком ймовірно, що так вона спробувала догодити кремлівському режиму.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Варлей паралізувало обличчя. Актриса постраждала через ботокс, яким намагалася уповільнити старіння.

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