Актриса приховує свого обранця від публіки.

Українська актриса Анна Кошмал поспілкувалася з шанувальниками в інста-сторіз і відповіла на найбільш каверзні питання. Один з підписників поцікавився, чому артистка розлучилася зі своїм чоловіком.

Причиною такого питання стало те, що Анна ніколи не показувала свого чоловіка, лише зі спини. Більш того, в її соціальних мережах немає спільних фотографій з обранцем. Вона також не називає і його імені.

Відомо лише те, що взимку 2017 року вона вийшла заміж. Вже через рік у пари народився син Михайло.

Відео дня

Але як з'ясувалося, Кошмал не показує свого чоловіка не тому, що вони розлучилися. Причину своєї скритності вона, звичайно, не назвала, зате розвіяла всі чутки.

"А хто сказав, що я розлучилася з чоловіком? Чи я чогось не знаю?" - пожартувала актриса.

Чим відома Анна Кошмал

Анна Кошмал - українська актриса, яка отримала популярність завдяки ролі Женьки в серіалі "Свати". Також вона виконувала головну роль в популярних українських серіалах "Сашка", "Хороший хлопець", "Село на мільйон".

Кошмал вважається однією з найуспішніших актрис України.

Вас також можуть зацікавити новини: