У них не збігаються політичні погляди.

Відомий український актор Данило Мірешкін розповів, що в незаконно анексованому Криму живуть його батьки, з якими нещодавно він перестав спілкуватися через їхню позицію щодо війни.

В інтерв'ю Аліні Доротюк він зізнався, що до повномасштабного російського вторгнення називав себе "сепаром за походженням", бо ріс в проросійському суспільстві.

Однак після 24 лютого він усвідомив, що хоче ідентифікувати себе тільки з українцями. Він відразу ж почав займатися волонтерством і створювати благодійні проекти.

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А ось батьки Мірешкіна дотримуються мовчазної позиції. Він заявив, що йому дуже боляче від цього, тому він вирішив видалитися з сімейного чату. Актор додав, що намагався напоумити рідних, але вони більше вірять російській пропаганді.

"Батьки не займають активну політичну позицію. Але від цього не легше. Вони представники аморфної частини населення, яка дотримується думки: "Ми тихенько посидимо, ми ж ні на що не впливаємо, нічого не вирішуємо". І мені від цього усвідомлення дуже боляче. Нещодавно я просто видалився з сімейного чату", – поділився актор.

Хто такий Данило Мірешкін

Данило Мірешкін - український актор, який прославився завдяки ролям у таких фільмах і серіалах як "Дочки-матері", "Місце під сонцем", "Віддай мою мрію", "Співачка", "Присягаюся кохати тебе вічно", "Не зарікайся", "Все одно ти будеш мій" та інших.

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