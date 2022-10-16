За словами Тараса, в тилу від нього буде більше користі.

Український актор Тарас Цимбалюк, який здобув популярність після зйомок у таких серіалах як "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", розповів, чому після 24 лютого 2022 року не взяв до рук зброю і не став на захист рідної країни.

Він зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення виїхав з Києва в Черкаську область, де хотів вступити в територіальну оборону, але йому відмовили.

Тому він вирішив зайнятися волонтерством, щоб наближати нашу перемогу у війні в тилу. Також він повернувся до Києва, де виступає на благодійних заходах.

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"Оскільки у мене немає військової кафедри, я не служив, почав використовувати свій медіапростір і популярність, почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатися до людей, відповідати на їхні запити і потреби", - сказав Цимбалюк в інтерв'ю "24 каналу".

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк розповів, що розлучився зі своєю дружиною Тіною під час війни. Він зазначив, що їм потрібно рухатися далі, але окремо.

Дівчина також опублікувала пост, в якому подякувала Тарасу за спільно прожиті роки і зазначила, що вони не змогли пережити війну.

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