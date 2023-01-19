Сам актор поки мовчить про цей інцидент.

У ЗМІ з'явилася інформація, що 21-річного канадського актора, зірку нашумілого серіалу "Венздей" Персі Хайнса Вайта звинувачують у згвалтуванні.

Кілька людей нібито розповіли, що в старшій школі Персі Хайнс Вайт домагався і ґвалтував дівчат, відправляв знайомим фотографії свого статевого органу і робив інші непристойні речі.

Так, одна з жертв написала у Twitter, що Вайт із друзями часто влаштовував вечірки, на які запрошував дівчат. Вони їх спаювали, накурювали та ґвалтували. Інша дівчина поскаржилася на те, що актор ображав її.

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Ще одна жертва розповіла, що її зґвалтували у підвалі будинку Вайта. Після інциденту актор зателефонував дівчині та просив не повідомляти в поліцію.

Сам актор поки ніяк не прокоментував звинувачення на свою адресу. Однак знайти його сторінку в Instagram зараз неможливо. Ймовірно, він обмежив доступ.

Хто такий Персі Хайнс Вайт

Персі Хайнс Вайт - канадський актор, відомий за ролями в таких фільмах, як "Різдвяні страшилки" (2015) і "Віддалена місцевість" (2016), а також за ролями в серіалах "Між", "Обдаровані" і "Венздей".

У серіалі "Венздей" він зіграв головну роль Ксав'є Торп. Він був учнем академії "Невермор". Художник, який здатний втілювати свої малюнки в життя, сновидець.

Серіал "Венздей": сюжет

Серіал являє собою детективну, наповнену надприродними силами таємницю. Головна героїня серіалу - Уенздей Адамс, яка стає студенткою академії "Невермор". Вона намагається оволодіти своїми екстрасенсорними здібностями, перешкодити жахливим вбивств монстра, що тероризує місцеве містечко Джеріко, а також розгадати таємницю, в яку були втягнуті її батьки 25 років тому - і все це на тлі її нових і дуже заплутаних відносин в академії "Невермор".

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