Шовкові сукні та кашемірові светри прикрашають квіткові орнаменти за мотивами робіт видатних українських художниць.

Український дизайнер Андре Тан і відома телеведуча Катя Осадча представили свою нову спільну колекцію.

В осінню капсулу під назвою Timeless увійшли затишні светри з високим горлом, трикотажні брючні костюми та кардигани на великих ґудзиках, елегантні сукні та спідниці. Не забули й про головні уборах: Кепі, обруч з бантом і капор — знакові аксесуари в гардеробі Каті. Це прості речі, які легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, незалежно від трендів. Кольори колекції також поза часом: білий, сірий і відтінки бежевого. Велику увагу Андре і Катя приділили матеріалам, вибравши ніжний шовк і м'який Кашемір.

Читайте такожУ "голій" сукні і з Monatik: Лобода з розмахом відзначила своє 39-річчя в ОАЕОкремо хочеться сказати про авторський принт колекції: на сукнях і светрах розцвіли мальви та волошки з картин Тетяни Яблонської й Марії Примаченко.

"Ми з Катею багато років своєю професійною діяльністю популяризуємо Україну та українську культуру у світі. Для нас важлива національна самоідентифікація. Тому, розпочинаючи роботу над нашою новою спільною колекцією, ми вирішили звернутися до творчості двох видатних українських художниць: Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Принти на сукнях, светрах і кардиганах створені за мотивами їх картин. Кожна квітка в малюнку має своє значення. Наприклад, Волошка в українській традиції - це символ вірності, скромності та душевної краси, а мальва — любові до рідної землі та спадщини предків. Українські жінки вишивали ці квіти на одязі, як обереги. Це речі, які зігрівають не тільки тіло, а й душу", — розповідає Андре Тан.

"Наша модна співпраця з Андре отримала продовження. Як і в літній капсулі, мені було важливо, щоб це були речі не на один сезон. Це стосується як дизайну, так і матеріалів. Після довгих пошуків ми втілили в колекції головний тренд цієї осені: athflow. Поєднання спортивних елементів і розкішних матеріалів, баланс між модою і комфортом. Для мене вже давно комфорт став чи не головним критерієм вибору повсякденного одягу. Взимку я роблю ставку на ті речі, в яких буду відчувати себе зручно і тепло під час перельотів і відряджень, прогулянок з дітьми та зустрічей з друзями. У нашій колекції Timeless ви знайдете універсальні речі, які будуть доречні у всіх цих ситуаціях, адже сучасній жінці іноді не вистачає часу на переодягання", — ділиться Катя Осадча.

Колекція Andre Tan X Катя Осадча буде представлена в 40 магазинах Andre Tan по всій Україні, а також на сайті andretan.ua вже 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що на початку травня український дизайнер Андре Тан і популярна телеведуча Катя Осадча створили спільну колекцію одягу.

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Автор: Каролина Гайдук