Зйомки фотосету відбувалися на задньому дворі маєтку Джолі.

Американська акторка Анджеліна Джолі стала окрасою свіжого випуску глянцевого журналу Vogue.Читайте такожСпортивний костюм під пальто: модний тренд, на якому схиблені знаменитості

Зірка дала відверте інтерв'ю журналістам. Видання опублікувало на своїй сторінці в Instagram низку кадрів з Джолі. На них знаменитість постала в стильних образах.

На знімках Анджеліна позує у стриманих чорних, бежевих та нюдових вбраннях.

Так, на першому фото актриса постала в образі total black: чорній водолазці та штанах, підкресливши тендітну фігуру. У кадрі Джолі зібрала волосся.

На наступній світлині зірка постала в бежевому вбранні - майці, спідниці-олівці та тренчі в тон. Доповнила образ вона туфлями-човниками.

На третьому кадрі Анджеліна постала в балахонному вбранні. Але і в ньому вона має прекрасний вигляд.

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Автор: Ольга Робейко