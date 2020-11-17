За зоною бікіні потрібно доглядати.

За інтимною зоною бікіні потрібно ретельно доглядати, адже там особлива мікрофлора, яку дуже легко пошкодити.

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УНІАН пропонує розглянути кілька косметичних засобів, які подарують цій чутливій зоні догляд.

Масло

Натуральне масло для промежини варто почати використовувати, якщо ви перебуваєте на останніх термінах вагітності. Воно дозволить тканинам стати м'якшими. І таким чином ви підготуєте родові шляхи для народження дитини. Також воно діє як профілактика розривів під час пологів. Такому масажу з маслом варто приділяти особливу увагу, якщо немає протипоказань.

Бальзам

Після епіляції або гоління шкіра в інтимній зоні дратується. Бальзам же її зволожить, наситить і відновить. З його допомогою шкіра стане гладкою і еластичною.

Крем для освітлення

Не секрет, що після регулярного гоління шкіра в зоні бікіні темніє. І якщо хтось вирішує це питання за допомогою косметологів, то хтось намагається позбутися від цієї проблеми більш дешевими способами. Вибирайте крем для освітлення зони бікіні. Крім того, його можна використовувати ще й для пахв і сосків.

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Автор: Діана Могилєвич