Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з'явилася на засіданні Верховної Ради в новому образі.
Вона одягла білу блузку, темний жакет з лампасами, спідницю і чорні туфлі на високих підборах з вирізом на носі. І якщо в цілому її образ не викликав питань, то ось туфлі стали приводом для насмішок з боку користувачів мережі.
"Чікі-піки, пальчик викинь", "Так вони (туфлі, - УНІАН) 5 років тому вийшли з моди", "Сором, фу", "Стрьомна", - пишуть користувачі соцмережі Facebook.
Зазначимо, Тимошенко часто приходить до Верховної Ради в модних образах. І кожен раз вона стає приводом для обговорень.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Спідниці 2021: названо хіти літнього сезону (фото)
- Будь на стилі: визначено найбільш трендовий колір 2021
- Підглядаємо у ікони стилю: Вікторія Бекхем продемонструвала модний "лук"
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram