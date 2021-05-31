Тимошенко прийшла до Верховної Ради в нових туфлях.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з'явилася на засіданні Верховної Ради в новому образі.

Вона одягла білу блузку, темний жакет з лампасами, спідницю і чорні туфлі на високих підборах з вирізом на носі. І якщо в цілому її образ не викликав питань, то ось туфлі стали приводом для насмішок з боку користувачів мережі.

"Чікі-піки, пальчик викинь", "Так вони (туфлі, - УНІАН) 5 років тому вийшли з моди", "Сором, фу", "Стрьомна", - пишуть користувачі соцмережі Facebook.

Зазначимо, Тимошенко часто приходить до Верховної Ради в модних образах. І кожен раз вона стає приводом для обговорень.

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Автор: Діана Могилєвич