Співачка зробила собі незвичайне покриття.

Відома співачка Демі Ловато опублікувала в Instagram фотографію свого манікюру.

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На знімку видно, що дівчина покрила нігті білим гель-лаком, поверх якого зробила невеликі різнокольорові плями. Також вона прикрасила їх малюнками - різні форми жіночих грудей. Варто відзначити, що на мізинці Демі вибрала непростий малюнок - одні груди відсутні, а замість неї риска.

Фанати прийшли в захват від сміливості Ловато. За їхніми словами, манікюр виглядає шикарно. А деякі навіть не проти повторити.

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Автор: Діана Могилєвич