Ганна Скороход похвалилася новою сукнею.

Український депутат Ганна Скороход прийшла на засідання Верховної Ради в новому образі.

Дівчина одягла смарагдове плаття довжини міді. При цьому його "родзинкою" став високий розріз на ніжці і деталі на плечах. Доповнила Скороход такий яскравий образ невеликим рюкзаком бордового кольору. Також Ганна заплела колоски і додала сережки.

Зазначимо, що депутат - любителька яскравих нарядів. Вчора вона прийшла на засідання в діловому жакеті з величезним драконом, вишитим на спині.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич