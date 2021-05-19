Скороход прийшла в яскравій сукні / facebook.com/yan.dobronosov
Український депутат Ганна Скороход прийшла на засідання Верховної Ради в новому образі.
Дівчина одягла смарагдове плаття довжини міді. При цьому його "родзинкою" став високий розріз на ніжці і деталі на плечах. Доповнила Скороход такий яскравий образ невеликим рюкзаком бордового кольору. Також Ганна заплела колоски і додала сережки.
Зазначимо, що депутат - любителька яскравих нарядів. Вчора вона прийшла на засідання в діловому жакеті з величезним драконом, вишитим на спині.
Скороход прийшла в яскравій сукні / facebook.com/yan.dobronosov
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