Дівчина зробила яскравий макіяж, який світиться за кілометр.

Відома модель Хлої Кардашьян опублікувала в Instagram фотографію, на якій показує яскравий макіяж.

Читайте такожНадя Дорофєєва засвітила "лук" за 45 тисяч гривень

Дівчина постала в чорному худі і сірій шапці. При цьому вона закрила очі, щоб показати яскравий макіяж. Спочатку він виконаний в техніці смокі-айс, а потім на рухому повіку Хлої додала сірий гліттер з кристалами, який сяє яскравіше зірок. Завершила вона макіяж очей високою стрілкою і тушшю для вій. Губи Кардашьян нафарбувала нюдовою помадою, яка зараз знаходиться на піку популярності.

Варто відзначити, що такий макіяж ідеально підходить як для якоїсь вечірки, так і для святкування Нового року. Його варто взяти на замітку, якщо ви хочете опинитися в центрі уваги.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич