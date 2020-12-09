Відома модель Хлої Кардашьян опублікувала в Instagram фотографію, на якій показує яскравий макіяж.
Читайте такожНадя Дорофєєва засвітила "лук" за 45 тисяч гривень
Дівчина постала в чорному худі і сірій шапці. При цьому вона закрила очі, щоб показати яскравий макіяж. Спочатку він виконаний в техніці смокі-айс, а потім на рухому повіку Хлої додала сірий гліттер з кристалами, який сяє яскравіше зірок. Завершила вона макіяж очей високою стрілкою і тушшю для вій. Губи Кардашьян нафарбувала нюдовою помадою, яка зараз знаходиться на піку популярності.
Варто відзначити, що такий макіяж ідеально підходить як для якоїсь вечірки, так і для святкування Нового року. Його варто взяти на замітку, якщо ви хочете опинитися в центрі уваги.
Інші новини УНІАН:
- Стало відомо, хто головна модниця Верховної Ради
- Макіяж на Новий Рік 2021 - як зачарувати всіх в новорічну ніч (фото)
- Кайлі Дженнер показала стильний образ
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram