Нардеп одягла шкіряну спідницю і кофтинку з гіпюру.

Народний депутат Ірина Аллахвердієва прийшла на засідання Верховної Ради в досить пікантному вбранні.

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Вона одягла шкіряну спідницю довжини міді і кофточку з гіпюру, під яку вона одягла чорний бюстгальтер. Крім того, кофта зроблена з глибоким декольте. А ось доповнила Ірина такий образ яскравим макіяжем з червоною помадою.

Хто така Ірина Аллахвердієва:

Ірина Валеріївна Аллахвердієва народилася 26 серпня 1978 року в Миколаєві

Вона є народним депутатом України IX скликання

У червні 2020 року Аллахвердієва виявилася залученою в сексистський скандал: в пресу "просочилася" інформація, що під час брифінгу в Миколаєві її зовнішність обговорювали депутати партії "Слуга народу", Олександр Корнієнко і Давид Арахамія

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Автор: Діана Могилєвич