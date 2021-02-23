Депутат показала пікантне вбрання / apostrophe.ua
Народний депутат Ірина Аллахвердієва прийшла на засідання Верховної Ради в досить пікантному вбранні.
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Вона одягла шкіряну спідницю довжини міді і кофточку з гіпюру, під яку вона одягла чорний бюстгальтер. Крім того, кофта зроблена з глибоким декольте. А ось доповнила Ірина такий образ яскравим макіяжем з червоною помадою.
Хто така Ірина Аллахвердієва:
- Ірина Валеріївна Аллахвердієва народилася 26 серпня 1978 року в Миколаєві
- Вона є народним депутатом України IX скликання
- У червні 2020 року Аллахвердієва виявилася залученою в сексистський скандал: в пресу "просочилася" інформація, що під час брифінгу в Миколаєві її зовнішність обговорювали депутати партії "Слуга народу", Олександр Корнієнко і Давид Арахамія
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