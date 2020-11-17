Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон змінила імідж.Читайте також"Яскравіша за зірок": зібрано найкращі образи Меган Маркл
38-річна герцогиня Кембриджська трохи освітлила волосся, використавши техніку "бронд" (змішування відтінків (brown + blond) із застосуванням складної технології мультиколорування та мелірування). Це додало волоссю пишності, а обличчю — свіжості.
Знімки, опубліковані в Instagram, були зроблені з нагоди закінчення власного фотопроекту Міддлтон Hold Still, учасники якого показують, як живуть під час карантину.
У кадрах герцогиня постала в кремовому топі та червоному жакеті.
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