Образ Кардашьян дуже продуманий.

40-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кім Кардашьян ефектно з'явилася в рекламній кампанії свого бренду SKIMS.Читайте такожАнджеліна Джолі продемонструвала стильні "луки" під час інтерв'ю Vogue (фото)

Знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на яких постала в образі дівчини в стилі пін-ап.

Кім позує в шовкових піжамах золотистого і бронзового кольору, в сукнях-комбінаціях і халатах.

Образ Кардашьян дуже продуманий: у неї намальовані виразні стрілки, вона нанесла яскраву помаду і зробила манікюр в тон, а доповнює його зачіска в стилі 50-х.

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Автор: Ольга Робейко