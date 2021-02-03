40-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кім Кардашьян ефектно з'явилася в рекламній кампанії свого бренду SKIMS.Читайте такожАнджеліна Джолі продемонструвала стильні "луки" під час інтерв'ю Vogue (фото)
Знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на яких постала в образі дівчини в стилі пін-ап.
Кім позує в шовкових піжамах золотистого і бронзового кольору, в сукнях-комбінаціях і халатах.
Образ Кардашьян дуже продуманий: у неї намальовані виразні стрілки, вона нанесла яскраву помаду і зробила манікюр в тон, а доповнює його зачіска в стилі 50-х.
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