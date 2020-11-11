Ці слова повинні бути у вашій скарбничці.

Б'юті-індустрія розвивається зі швидкістю світла. Часто ми не встигаємо стежити за трендами або за новими слівцями, які з'являються в побуті. Настав час виправляти ситуацію і нарешті вивчити ці терміни.

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Гель-бустер

Це засіб для волосся, який замінює лак. Якщо лак склеює волосся, то гель залишає їх рухливими. При цьому він не має такого липкого ефекту. Звичайно, він не так сильно фіксує волосся, але ви ж і не хочете ходити з соломою на голові.

Дуофібра

Це кисть, яка замінить спонжик або руки. Нею можна рівномірно нанести тональний крем. Через те, що вона зроблена з суміші натурального і синтетичного ворсу, то не буде вбирати в себе багато крему. Плюс до всього - це ще й економія. Також дуофіброю можна розтушувати рум'яна або нанести пудру.

Кайал

Це м'який олівець для очей, який має антисептичний ефект. Його спокійно можна наносити на слизову частину повіки, і не переживати, що очі почервоніють або почнеться алергія.

Плампер

За допомогою плампера можна збільшити обсяг губ. Це звичайний блиск, але в його складі є компоненти, які викликають припухлість.

Метеорит

Це кулькова пудра, яка додасть вашій шкірі сяйва. Звичайно, максимального ефекту у вигляді червоних або коричневих щік ви не побачите, але ми ж за природність. Ви пам'ятаєте?

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Автор: Діана Могилєвич