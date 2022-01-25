Телеведуча постала в стильному лижному костюмі.

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила влаштувати собі зимову відпустку в Буковелі.

На нових фотографіях, опублікованих в її інста-блозі, зірка позує в стильному лижному костюмі з колекції всесвітньо відомого бренду Goldbergh. Вартість такого костюма сягає майже 40 тисяч гривень.

Відзначимо, що навіть в лижному комбінезоні Нікітюк вдалося підкреслити свою фігуру і довгі ноги. Доповнила вона образ великими окулярами для катання.

Читайте такожНайкращі виходи року: Олена Зеленська показала українкам, як стильно одягатися"Класна дівчина", "Неймовірна", "Яка красива", "Дівчина на всі 100", "Харизматична", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк покотила у Буковель і готується розбагатіти на криптовалюті.

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