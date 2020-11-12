У цьому сезоні актуальний коричневий колір.

Руки - це візитна картка кожної дівчини. Тому вони повинні бути доглянутими і з красивим манікюром. А ось щоб ви не ламали собі голову щодо покриття, ми пропонуємо вам універсальний і дуже модний варіант.

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У цьому сезоні актуальні бежевий, коричневий, молочний, гірчичний кольори і їх відтінки. Тепер згадуємо моду на місячний френч. І вуаля, у вас шикарний манікюр. Щоб його урізноманітнити, можна одну руку покрити коричневим кольором, а іншу - бежевим. В цілому ви можете всі ці відтінки між собою поєднувати. І повірте, це буде виглядати виграшно.

З таким манікюром ви можете ходити як в офіс, так і в повсякденному житті він не буде доставляти вам дискомфорт. Головне пам'ятати, що місячний манікюр - це вже дизайн. Тому не варто перенасичувати його стразами, глітером, наклейками та іншим.

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Автор: Діана Могилєвич