Нігті повинні бути доглянутими.

Жіночі ручки - це візитна картка. Тому вони повинні бути доглянутими і з модним покриттям.

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Вже кілька сезонів поспіль в тренді нюдове покриття, яке виглядає природно. До нюдових відтінків гель лаку можна віднести бежевий, молочний, рожевий і кавовий.

Нюдовий колір не зливається зі шкірою. Більш того, він відтіняє її. Таке покриття буде актуально в будь-яку пори року і на будь-якому заході. Ще один його плюс в тому, що при відростанні вільного краю, не буде різкого переходу.

Важливо знати, що нюдові кольора є холодні і теплі. Щоб підібрати свій ідеальний колір, потрібно звертати увагу на колір вашої шкіри. Погляньте на своє зап'ястя, там видно вени, якщо вони синього кольору, то гармонійніше виглядатимуть на ваших ручках, холодні відтінки гель лаку. А якщо вени на зап'ясті мають зеленуватий тон, то вибирайте теплі відтінки.

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Автор: Діана Могилєвич