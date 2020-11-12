У холодну пору догляд за жирним типом волосся особливо актуальний. Пропонуємо вам кілька рецептів перевірених масок, які допоможуть вашому волоссю пережити холоди.

У холодну пору року доводиться носити шапки. Власниці жирного типу волосся прекрасно знають: одягла шапку - попрощайся з об'ємом і пишністю. Волосся під шапкою дуже швидко брудниться і починає блищати, особливо біля коріння.

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Звичайно можна мити голову кожен день, але від цього сильно висушуються кінчики волосся. На допомогу прийдуть маски.

Гірчична маска для волосся

Ця маска дуже ефективно допомагає контролювати жирність шкіри голови. А ще вона стимулює ріст волосся. Однак слід бути обережною: якщо маска буде пекти - негайно змивай, все-таки гірчиця досить агресивний засіб.

2 ст. л. сухої гірчиці розвести з 4 ст. л. теплої води, додати 3 ст.л. глини. Як варіант, маску також можна збагатити чайною ложкою меду і лимонного соку.

Маску рекомендується тримати на голові близько 40 хвилин, а потім змити шампунем. Але пам'ятай, пече - змивай!

Трав'яна маска для жирного волосся

Взяти по чайній ложці сушених шишок хмелю, трави лопуха і квіток нагідки (всі ці трави ти можеш купити в аптеці). Отриману суміш залити склянкою окропу, накрити кришкою і залишити до повного охолодження.

Настій нанести на волосся, втираючи в шкіру. Залишити на 20-30 хвилин, поки волосся не почне підсихати. Потім змити шампунем.

Маска з оцтом для жирного волосся

Столову ложку натурального обов'язково яблучного оцту змішати з такою ж кількістю теплої води. Додати 5 крапель ефірної олії чайного дерева.

Маску нанести на корені волосся і шкіру. Залишити на 15 хвилин. Змити водою.

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Автор: Катерина Лиманська