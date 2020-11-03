У всьому світі зараз пандемія коронавірусу. І крім того, що вона впливає на всі сфери життєдіяльності, так ще й на високу моду.
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У Парижі почали створювати светри з вбудованою маскою. І такий одяг незабаром стане дуже практичним, передають style.fakty.ua.
Український дизайнер Ксенія Шнайдер розповіла, що одяг з вбудованою маскою - це зручно. Також актуальні водолазки з високою горловиною, яку при необхідності можна підняти до носа.
Також вона додала, що зростатиме попит на екологічну моду. Адже зараз це в тренді. Споживачі будуть частіше купувати речі з органічної бавовни. За словами Шнайдер, такі речі коштують дорожче, але вони корисніші для здоров'я.
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