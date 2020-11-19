Модний ритейлер Farfetch провів опитування, в результаті якого італійців визнали найстильнішою нацією в Європі.
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Про це повідомляє Daily Star.
На другому місці опинилися французи, а третю сходинку посіли іспанці. На четвертому місці - британці, а закривають п'ятірку лідерів жителі Швеції і Данії (вони розділили п'яте місце).
Також одними з найстильніших визнали скандинавців, португальців, німців, норвежців і фінів.
Також цікаво те, що 76% поляків вважають себе стильними. А ось лідери рейтингу італійці і французи більш скромні. Всього 67% і 64% відповідно визнали себе стильними.
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