Дизайнер Андре Тан назвав кілька "хітів" серед осіннього взуття.

Осінь підкралася непомітно і змушує нас діставати з далеких полиць коробки з теплим взуттям. Якщо ви не знаєте чи актуальне ще ваше старе взуття або якщо хочете прикупити собі кілька нових пар, тоді швидше дізнавайтеся, що буде в моді восени 2021.

Туфлі Мері Джейн

Серед взуття, яке буде в моді восени 2021 виявилися човники або балетки з перетинкою. Вони прекрасно поєднуються з лаконічними або навіть мінімалістичними нарядами і додають образу завершеності. Виглядає жіночно і дуже свіжо.

Ботфорти "друга шкіра"

У список модного осіннього взуття 2021 потрапили і ботфорти. Складаючи образи, не забувайте про гармонію - вибирайте до яскравих і сміливих ботфортів нейтральні тони і лаконічні фасони.

Козаки

Актуальні всі варіанти: на підборах, без каблука, кольорові, довгі і короткі. Додадуть вашому образу кантрі або навіть бохо стилю.

Чоботи або черевики на шнурівці

Маскулінна нотка цього взуття прекрасно поєднується з жіночними елементами (спідниці, повітряні сукні, квіткові принти, блузи з рукавами-ліхтариками).

Чоботи-слоучі

Прекрасна знахідка для тих, хто не любить оверсайз, але хоче додати обсяг і фактуру в образ. Будьте обережні, візуально розширюють ногу. Поєднуйте з нижнім одягом довжини нижче колін.

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Автор: Діана Могилєвич