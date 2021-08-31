Восени кофти стануть просто незамінними.

Осінь обіцяє бути прохолодною, тому варто запастися кількома модними кофтами, які зможуть вас зігріти. Щоб ви довго не шукали ідеальні варіанти для осіннього сезону 2021, УНІАН зібрав їх всі в одному матеріалі.

Кофти з рукавами-буфами

Придивіться до кофт з об'ємними рукавами, які будуть виділятися на тлі приталеного крою. У холодну пору вони не тільки вас зігріють, але і доповнять стильний образ.

Яскраві светри

У холодну пору року завжди хочеться трохи фарб. Тому на допомогу прийдуть модні яскраві светри, які в 2021 році точно повинні бути у вашому гардеробі.

Короткі кофти

Якщо влітку ми масово скуповували кроп-топи, то восени 2021 зверніть увагу на коротенькі кофти. Під них варто надягати джинси з високою посадкою, щоб не застудитися.

Світшот і худі

Хочете додати трохи спорту в свій образ? Або хочете комфортно почувати себе на прогулянці? Тоді швидше закуповуйте об'ємні худі і світшоти. Зараз ринок пропонує величезну кількість варіантів оверсайз одягу.

В'язані светри

Це тренд, який навряд чи колись здасть свої лідерські позиції. У таких речах затишно, комфортно і тепло. При цьому важливо знати, як правильно носити в'язані светри. Звертайте увагу на фасон, щоб він не додав вам років 10. Віддавайте перевагу більш молодіжним моделям, які будуть виглядати стильно восени 2021.

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Автор: Діана Могилєвич