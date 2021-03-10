Останнім часом "зебра" рухає "леопарда" з його модного Олімпу. Це й не дивно, адже мода часто змінюється.
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У цьому сезоні найпопулярнішим буде принт зебри. Мало того, що він стильно виглядає на речах, але і на взутті він буде виглядати максимально круто. Якщо ви ризикова жінка, то можете підібрати собі тотал-лук з таким принтом. Якщо ж вам до душі один яскравий акцент, то і це не проблема.
Правильно поєднувати зебру з однотонними речами, уникаючи інших принтованих елементів гардеробу. Також в даному випадку краще уникати неонових кольорів, які зараз на піку популярності.
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